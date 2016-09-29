Госдеп США предрек России теракты из-за ситуации в Сирии

Posted 29 сентября 2016, 08:59
Published 29 сентября 2016, 08:59
Modified 11 сентября 2022, 16:31
Updated 11 сентября 2022, 16:31
"Россия продолжит вывозить тела своих солдат из Сирии, если не остановит там насилие. В случае продолжения вооруженного конфликта сирийские радикалы воспользуются возможностью и будут сбивать российские самолеты", – сообщил Джон Кирби.
Он уточнил, что боевики могут проникнуть на территорию России и атаковать города. Кроме того, в ходе брифинга Кирби заявил, что Россия атакует с воздуха не позиции экстремистов, а только госпитали и гражданские постройки.