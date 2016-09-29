rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 сентября 2016, 08:59

Published 29 сентября 2016, 08:59

Modified 11 сентября 2022, 16:31

Updated 11 сентября 2022, 16:31

Госдеп США предрек России теракты из-за ситуации в Сирии

29 сентября 2016, 08:59
Представитель Государственного департамента США заявил, что Россию в ближайшее время может ожидать серия терактов из-за сирийского конфликта, пишет Russia Today.

"Россия продолжит вывозить тела своих солдат из Сирии, если не остановит там насилие. В случае продолжения вооруженного конфликта сирийские радикалы воспользуются возможностью и будут сбивать российские самолеты", – сообщил Джон Кирби.

Он уточнил, что боевики могут проникнуть на территорию России и атаковать города. Кроме того, в ходе брифинга Кирби заявил, что Россия атакует с воздуха не позиции экстремистов, а только госпитали и гражданские постройки.

#Политика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика