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Новый перевозчик будет обслуживать авиарейсы Ростов - Москва

29 сентября 2016, 08:46
Отечественная авиакомпания Nordwind Airlines с 31 октября текущего года будет обслуживать рейсы Ростов-на-Дону – Москва, информирует ростовский аэропорт.

“Nordwind Airlines  станет второй после "Аэрофлота" компанией, выполняющей регулярные рейсы на московской направлении. То, что полеты будут обслуживаться авиасудами Airbus A-321-200, поможет увеличить количество пассажиров на популярном направлении”, - говорится в сообщении.

Уточняется, что авиакомпания будет производить рейсы Ростовский аэропорт - Шереметьево ежедневно, время вылета – 02.45, обратно из Шереметьево вылет на следующий день в 01.10 мск, время полета – 2 часа. В кассах ростовского аэропорта уже началась продажа билетов на этот рейс.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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