Новый перевозчик будет обслуживать авиарейсы Ростов - Москва

“Nordwind Airlines станет второй после "Аэрофлота" компанией, выполняющей регулярные рейсы на московской направлении. То, что полеты будут обслуживаться авиасудами Airbus A-321-200, поможет увеличить количество пассажиров на популярном направлении”, - говорится в сообщении.
Уточняется, что авиакомпания будет производить рейсы Ростовский аэропорт - Шереметьево ежедневно, время вылета – 02.45, обратно из Шереметьево вылет на следующий день в 01.10 мск, время полета – 2 часа. В кассах ростовского аэропорта уже началась продажа билетов на этот рейс.