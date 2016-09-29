Новый перевозчик будет обслуживать авиарейсы Ростов - Москва

Уточняется, что авиакомпания будет производить рейсы Ростовский аэропорт - Шереметьево ежедневно, время вылета – 02.45, обратно из Шереметьево вылет на следующий день в 01.10 мск, время полета – 2 часа. В кассах ростовского аэропорта уже началась продажа билетов на этот рейс.