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Posted 29 сентября 2016, 10:43

Published 29 сентября 2016, 10:43

Modified 11 сентября 2022, 16:31

Updated 11 сентября 2022, 16:31

Просрочки по кредитным взносам имеют почти треть донских заемщиков

29 сентября 2016, 10:43
Доля просроченной задолженности по кредитам свыше 30 дней в Ростовской области достигла 29,38%, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НКБИ).

"При этом динамика портфеля займов на покупку потребительских товаров с начала года показала рост в Ростовской области на 25,26%", - говорится в исследовании НКБИ.

По соотношению доли просроченной задолженности и динамики рынка кредитования донской регион оказался на первой строчке российского рейтинга, которую разделил со столицей и Московской областью, а также Самарской и Волгоградской.

#Экономика#Новости
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