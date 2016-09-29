Просрочки по кредитным взносам имеют почти треть донских заемщиков

Posted 29 сентября 2016, 10:43
Published 29 сентября 2016, 10:43
Modified 11 сентября 2022, 16:31
Updated 11 сентября 2022, 16:31
"При этом динамика портфеля займов на покупку потребительских товаров с начала года показала рост в Ростовской области на 25,26%", - говорится в исследовании НКБИ.
По соотношению доли просроченной задолженности и динамики рынка кредитования донской регион оказался на первой строчке российского рейтинга, которую разделил со столицей и Московской областью, а также Самарской и Волгоградской.