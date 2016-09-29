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Ростовчанин поборется за главный приз телешоу на канале "Матч ТВ"

29 сентября 2016, 13:57
Житель Ростова-на-Дону Геннадий Загидулин станет героем телевизионного проекта "Бой в большом городе" на "Матч ТВ", сообщил сам молодой человек в соцсети "ВКонтакте".

Боксер из Ростова прошел финальный  кастинг, в котором приняли участие более ста российских спортсменов. Геннадию Загидулину 25 лет, и на ринге он выступает три года.

В новом телепроекте, который стартует в начале октября, 32 боксера будут биться за возможность подписать контракт с промоутерской компанией. "В качестве тренеров на реалити-шоу выступят известные спортсмены Александр Поветкин, Руслан Проводников, Александр Шлеменко, Дмитрий Пирог, Александр Золкин и Андрей Ивичук", - говорится в сообщениях телеканала.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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