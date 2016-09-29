Ростовчанин поборется за главный приз телешоу на канале "Матч ТВ"

В новом телепроекте, который стартует в начале октября, 32 боксера будут биться за возможность подписать контракт с промоутерской компанией. "В качестве тренеров на реалити-шоу выступят известные спортсмены Александр Поветкин, Руслан Проводников, Александр Шлеменко, Дмитрий Пирог, Александр Золкин и Андрей Ивичук", - говорится в сообщениях телеканала.