Индекс промпроизводства на Дону вырос на 16%

"При этом в России в среднем рост составил всего 0,4%. Производство продукции увеличилось во многих секторах: добыче полезных ископаемых (+4,3%), обработке (+16,1%), производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (+16,6%)", – уточнили власти Дона.
В регионе рост показал также угледобывающий сектор, а также добыча гальки, гравия, щебня и глины. Всего компании отгрузили полезных ископаемых на сумму в 13,7 миллиарда рублей, причем более трех четвертей составили топливно-энергетические ресурсы.