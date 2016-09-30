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Индекс промпроизводства на Дону вырос на 16%

30 сентября 2016, 15:02
В Ростовской области индекс промпроизводства за восемь месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поднялся на 15,9%, рассказали в облправительстве.

"При этом в России в среднем рост составил всего 0,4%. Производство продукции увеличилось во многих секторах: добыче полезных ископаемых (+4,3%), обработке (+16,1%), производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (+16,6%)", – уточнили власти Дона.

В регионе рост показал также угледобывающий сектор, а также добыча гальки, гравия, щебня и глины. Всего компании отгрузили полезных ископаемых на сумму в 13,7 миллиарда рублей, причем более трех четвертей составили топливно-энергетические ресурсы.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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