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Ростовчане недовольны изменениями в парке Горького

30 сентября 2016, 11:44
Житель Ростова-на-Дону выразил недовольство изменениями в архитектурном облике Парка Горького, об этом он написал в сообщении на городском сайте по благоустройству.

"Надпись "Парк Горького" сделали из дешевого белого пластика, скамейки вдоль главной аллеи напоминают суповой набор – настолько они эклектичны. У самого парка довольно строгий и лаконичный вид, этот явный кич просто не вписывается в его архитектуру", – рассказал ростовчанин.

Кроме того, горожанин высказал претензии к вазонам, обилию низко висящих проводов над аллеями и "дешевым полуобнаженным скульптурам" на нижнем ярусе парка. Ростовчанин внес также и предложение по улучшению облика места отдыха: по его мнению, в парке уместно будет звучать джаз, поскольку кинотеатр "Россия" " связан с этой музыкой долгие годы".


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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