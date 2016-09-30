Ростовчане недовольны изменениями в парке Горького

"Надпись "Парк Горького" сделали из дешевого белого пластика, скамейки вдоль главной аллеи напоминают суповой набор – настолько они эклектичны. У самого парка довольно строгий и лаконичный вид, этот явный кич просто не вписывается в его архитектуру", – рассказал ростовчанин.
Кроме того, горожанин высказал претензии к вазонам, обилию низко висящих проводов над аллеями и "дешевым полуобнаженным скульптурам" на нижнем ярусе парка. Ростовчанин внес также и предложение по улучшению облика места отдыха: по его мнению, в парке уместно будет звучать джаз, поскольку кинотеатр "Россия" " связан с этой музыкой долгие годы".