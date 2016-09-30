В Ростове пройдет акция по раздельному сбору мусора

Акция пройдет в воскресенье, 2 октября, спецтранспорт начнет движение с 9:00 в Ворошиловском районе, конечной точкой объезда станет Советский район. Утилизировать отходы можно будет также с полудня до 15:00 возле Донской публичной библиотеки и с 14:00 до 16:00 – возле ТЦ "Рио".