Волков и шакалов решили отстреливать на Дону

“Преследуется тройная цель – борьба с бешенством среди диких животных, уменьшение количества нападений волков на людей и домашних животных и регулировка популяции”, - говорится в сообщении.
У разрешения есть строгие ограничения. Отстреливать "серых" можно только на территории охотничьих угодий, не более 270 волков и 685 шакалов за сезон. В особо проблематичных в плане волков районах , а это Миллеровский, Чертковский, Дубовский, Зерноградский и Мартыновский районы, разрешено отстреливать по 20 особей.
В районах повышенной популяции шакалов тоже увеличена норма отстрела. Так, в Азовском, Сальском, Волгодонском, Веселовском и Багаевском районах разрешено подстрелить от 75 до 125 шакалов.