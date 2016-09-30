Волков и шакалов решили отстреливать на Дону

У разрешения есть строгие ограничения. Отстреливать "серых" можно только на территории охотничьих угодий, не более 270 волков и 685 шакалов за сезон. В особо проблематичных в плане волков районах , а это Миллеровский, Чертковский, Дубовский, Зерноградский и Мартыновский районы, разрешено отстреливать по 20 особей.