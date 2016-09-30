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Волков и шакалов решили отстреливать на Дону

30 сентября 2016, 09:26
Официальный сезон охоты на волков продлится с 1 октября по 31 декабря текущего года, следует из материалов, размещенных на сайте региональной станции по борьбе с болезнями животных.

“Преследуется тройная цель – борьба с бешенством среди диких животных, уменьшение количества нападений волков на людей и домашних животных и регулировка популяции”, - говорится в сообщении.

У разрешения есть строгие ограничения. Отстреливать "серых" можно только на территории охотничьих угодий, не более 270 волков и 685 шакалов за сезон. В особо проблематичных в плане волков районах , а это Миллеровский, Чертковский, Дубовский, Зерноградский и Мартыновский районы, разрешено отстреливать по 20 особей.

В районах повышенной популяции шакалов тоже увеличена норма отстрела. Так, в Азовском, Сальском, Волгодонском, Веселовском и Багаевском районах разрешено подстрелить от 75 до 125 шакалов.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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