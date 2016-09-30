Жители 20-тысячного города на Дону на три дня останутся без воды

По его данным, утверждён план-график проведения аварийно-ремонтных работ по замене участков водовода между второй и третьей насосной станцией в районе перехода под автодорогой трассы Ростов-на-Дону – Волгодонск. В работе будет задействована одна монтажная бригада и семь единиц техники. С 6 по 10 октября об этом оповестят население города.
"Спланированы серьёзные мероприятия, вы гарантируете, что эти работы позволят пройти отопительный сезон по водоснабжению Зернограда? Мы так конкретно тренируем граждан отключениями", - высказался заместитель губернатора Ростовской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Сидаш.
Директор Зерноградского производственного отделения по водным проектам Виталий Поляков заявил, что с прохождением отопительного сезона в городе могут возникнуть проблемы.
"Полной уверенности в том, что мы пройдём отопительный сезон без проблем, нет, так как есть участки повышенной аварийности, такие как между второй и третьей насосной станцией, Кагальник и Хомутовка", - заявил Поляков.