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Жители 20-тысячного города на Дону на три дня останутся без воды

30 сентября 2016, 13:48
С 11 по 13 октября прекратится подача воды в городе Зернограде Ростовской области, рассказал главный архитектор Зерноградского района Владимир Стецков.

По его данным, утверждён план-график проведения аварийно-ремонтных работ по замене участков водовода между второй и третьей насосной станцией в районе перехода под автодорогой трассы Ростов-на-Дону – Волгодонск. В работе будет задействована одна монтажная бригада и семь единиц техники. С 6 по 10 октября об этом оповестят население города.

"Спланированы серьёзные мероприятия, вы гарантируете, что эти работы позволят пройти отопительный сезон по водоснабжению Зернограда? Мы так конкретно тренируем граждан отключениями", - высказался заместитель губернатора Ростовской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Сидаш.

Директор Зерноградского производственного отделения по водным проектам Виталий Поляков заявил, что с прохождением отопительного сезона в городе могут возникнуть проблемы.

"Полной уверенности в том, что мы пройдём отопительный сезон без проблем, нет, так как есть участки повышенной аварийности, такие как между второй и третьей насосной станцией, Кагальник и Хомутовка", - заявил Поляков.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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