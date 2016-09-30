Жители 20-тысячного города на Дону на три дня останутся без воды

По его данным, утверждён план-график проведения аварийно-ремонтных работ по замене участков водовода между второй и третьей насосной станцией в районе перехода под автодорогой трассы Ростов-на-Дону – Волгодонск. В работе будет задействована одна монтажная бригада и семь единиц техники. С 6 по 10 октября об этом оповестят население города.

