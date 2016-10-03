Ростовчанка не жаловалась в прокуратуру на забытую в матке иглу

Ранее в СМИ появилась информация о том, что после операции в матке ростовчанки медики оставили иглу. После повторного обращения теперь уже с болью в животе пациентку заверили, что так бывает после операции. Когда девушка обратилась в частную клинику, на рентгенснимке обнаружили забытую иглу. Девушка намерена судиться с врачами больницы, которые проявили халатность.