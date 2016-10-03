rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ростовчанка не жаловалась в прокуратуру на забытую в матке иглу

3 октября 2016, 08:27
Жительница Ростова-на-Дону, в матке которой врачи одной из городских клиник якобы забыли иголку, не обращалась с заявлением в прокуратуру, сообщила журналисту RostovGazeta старший помощник прокурора Ростовской области по взаимодействию со СМИ Елизавета Комахидзе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что после операции в матке ростовчанки медики оставили иглу. После повторного обращения теперь уже с болью в животе пациентку заверили, что так бывает после операции. Когда девушка обратилась в частную клинику, на рентгенснимке обнаружили забытую иглу. Девушка намерена судиться с врачами больницы, которые проявили халатность.

"Нам на этот счет ничего не известно. Нет ни фамилии, имени пострадавшей, ни данных о больнице, в которой это произошло", — отмечает Комахидзе.

На запрос RostovGazeta в областном минздраве пока не ответили.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00