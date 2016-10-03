Ростовская и Орловская области станут экономическими партнерами

"Представители регионов договорились об экономическом сотрудничестве в разных секторах, и в первую очередь – аграрном", – добавили власти региона.
В ближайшем будущем стороны составят дорожную карту взаимодействия двух регионов. Орловская область намерена перенять аграрный опыт Дона ввиду развития у себя агропромышленного комплекса. Потомский отметил высокую урожайность полей Ростовской области и мастерство земледельцев.
Дон, в свою очередь, планирует получить опыт выращивания других культур, непопулярных в регионе. Голубев добавил, что двум сельскохозяйственным субъектам страны есть чему поучиться друг у друга.