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Ростовская и Орловская области станут экономическими партнерами

3 октября 2016, 10:29
На инвестфоруме в Сочи губернатор Дона Василий Голубев подписал со своим коллегой из Орловской области Вадимом Потомским документ о сотрудничестве, рассказали в облправительстве.

"Представители регионов договорились об экономическом сотрудничестве в разных секторах, и в первую очередь – аграрном", – добавили власти региона.

В ближайшем будущем стороны составят дорожную карту взаимодействия двух регионов. Орловская область намерена перенять аграрный опыт Дона ввиду развития у себя агропромышленного комплекса. Потомский отметил высокую урожайность полей Ростовской области и мастерство земледельцев.

Дон, в свою очередь, планирует получить опыт выращивания других культур, непопулярных в регионе. Голубев добавил, что двум сельскохозяйственным субъектам страны есть чему поучиться друг у друга.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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