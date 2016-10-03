Зоозащитники Ростова провели немой митинг против тестов на животных

Митинг состоялся в воскресенье, 2 октября, около здания Донской публичной библиотеки. Волонтёры центра выступали с призывами "открыть глаза" и "животные - не одежда" и собирали подписи горожан о запрете тестирования косметики на животных.
"Чёрные повязки на глазах символизируют закрытость и слепоту человеческой души на тот ужас и те страдания, которые испытывают животные, когда над ними проводят тестирования или того хуже - когда их убивают ради меха", - отмечает Онегина.
Всего в мероприятии участвовали 33 человека. Волонтёры собрали около ста подписей.