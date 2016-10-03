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Зоозащитники Ростова провели немой митинг против тестов на животных

3 октября 2016, 14:40
Во время немого флешмоба "Открой глаза" в Ростове-на-Дону участники в чёрной одежде, с завязанными глазами и с портретами животных в руках митинговали против тестирования косметических препаратов на животных, сообщила журналисту RostovGazeta волонтёр "Центра защиты прав животных "Вита" Елена Онегина.

Митинг состоялся в воскресенье, 2 октября, около здания Донской публичной библиотеки. Волонтёры центра выступали с призывами "открыть глаза" и "животные - не одежда" и собирали подписи горожан о запрете тестирования косметики на животных.

"Чёрные повязки на глазах символизируют закрытость и слепоту человеческой души на тот ужас и те страдания, которые испытывают животные, когда над ними проводят тестирования или того хуже - когда их убивают ради меха", - отмечает Онегина.

Всего в мероприятии участвовали 33 человека. Волонтёры собрали около ста подписей.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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