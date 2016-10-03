Зоозащитники Ростова провели немой митинг против тестов на животных

"Чёрные повязки на глазах символизируют закрытость и слепоту человеческой души на тот ужас и те страдания, которые испытывают животные, когда над ними проводят тестирования или того хуже - когда их убивают ради меха", - отмечает Онегина.



Всего в мероприятии участвовали 33 человека. Волонтёры собрали около ста подписей.

