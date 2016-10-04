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Девушка из Волгодонска представит Россию на Miss Intercontinental

4 октября 2016, 15:15
Жительница Волгодонска Ростовской области Ксения Копылкова стала участницей международного конкурса красоты Miss Intercontinental-2016, сообщили организаторы.

"Финал международного конкурса, в котором участвуют 75 девушек из всех уголков планеты, пройдет в столице Шри-Ланки городе Коломбо уже 16 октября 2016 года", – добавили учредители Miss Intercontinental.

Главный приз соревнования – корона с 720 бриллиантами, 50 тысяч долларов США и титул самой красивой девушки в мире. Ксении 22 года, она учится в университете, говорит на трех языках. Примечательно, что в 2015 году победу на этом престижном конкурсе красоты одержала жительница Ростова-на-Дону Валентина Расулова.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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