Девушка из Волгодонска представит Россию на Miss Intercontinental

Главный приз соревнования – корона с 720 бриллиантами, 50 тысяч долларов США и титул самой красивой девушки в мире. Ксении 22 года, она учится в университете, говорит на трех языках. Примечательно, что в 2015 году победу на этом престижном конкурсе красоты одержала жительница Ростова-на-Дону Валентина Расулова.