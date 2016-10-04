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Дон заключил рекордное число инвестсоглашений на форуме в Сочи

4 октября 2016, 13:16
На Международном инвестиционном форуме "Сочи-2016" Ростовская область получила рекордное число договоров с инвесторами, рассказали в Агентстве инвестиционного развития Дона.

"В частности, инвесторов заинтересовали аграрный и транспортный секторы. Финансирование получит и областная столица, в том числе в сфере развития торговли", – сообщили в АИР.

В Ростовской области до 2019 года модернизируют два зерновых терминала. Так, на 700 млн. рублей компания "Аутспан Интернешнл" проинвестирует Азовский зерновой терминал, а "Промэкспедиция" вложит два млрд. рублей в строительство "Азовского зернового терминального комплекса".

Напомним, в этом году в Сочи-2016 Ростовская область заключила договорные отношения с крупными инвесторами на сумму более чем 20 млрд. рублей.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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