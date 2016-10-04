Дон заключил рекордное число инвестсоглашений на форуме в Сочи

В Ростовской области до 2019 года модернизируют два зерновых терминала. Так, на 700 млн. рублей компания "Аутспан Интернешнл" проинвестирует Азовский зерновой терминал, а "Промэкспедиция" вложит два млрд. рублей в строительство "Азовского зернового терминального комплекса".