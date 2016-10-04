Донские газовики назвали ситуацию с котельной в Таганроге мыльной оперой

"Еще утром глава "Тепловой генерации" Вячеслав Хачатурян отказался подписывать договор залога, а вечером передумал и подписал, таганрожцы горячую воду и тепло получили. Надеюсь, компания предоставит все недостающие документы в службу регистрации, а Хачатурян не откажется от своей подписи", – написал он.