Донские газовики назвали ситуацию с котельной в Таганроге мыльной оперой

"Еще утром глава "Тепловой генерации" Вячеслав Хачатурян отказался подписывать договор залога, а вечером передумал и подписал, таганрожцы горячую воду и тепло получили. Надеюсь, компания предоставит все недостающие документы в службу регистрации, а Хачатурян не откажется от своей подписи", – написал он.
Ревенко объяснил в своем высказывании в соцсети историю с долгами МУП "Тепловые сети" перед "Тепловой энергией". По его словам, неясная ситуация возникла из-за не введенного в эксплуатацию узла учета, поэтому объем теплоснабжения определил суд.
Кроме того, он написал, что сейчас "Тепловые сети" возглавляет финансист Вячеслав Хачатурян. Ревенко подытожил свою запись, назвав всю ситуацию с МУПами "Санта-Барбарой по-таганрогски".