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Донские газовики назвали ситуацию с котельной в Таганроге мыльной оперой

4 октября 2016, 14:15
Глава донского "Газпром Межрегионгаза" Владимир Ревенко назвал ситуацию с долгами котельной МУП "Тепловые сети" "Санта-Барбарой", об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Еще утром глава "Тепловой генерации" Вячеслав Хачатурян отказался подписывать договор залога, а вечером передумал и подписал, таганрожцы горячую воду и тепло получили. Надеюсь, компания предоставит все недостающие документы в службу регистрации, а Хачатурян не откажется от своей подписи", – написал он.

Ревенко объяснил в своем высказывании в соцсети историю с долгами МУП "Тепловые сети" перед "Тепловой энергией". По его словам, неясная ситуация возникла из-за не введенного в эксплуатацию узла учета, поэтому объем теплоснабжения определил суд.

Кроме того, он написал, что сейчас "Тепловые сети" возглавляет финансист Вячеслав Хачатурян. Ревенко подытожил свою запись, назвав всю ситуацию с МУПами "Санта-Барбарой по-таганрогски".

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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