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На Дону начнут производить уникальные системы капельного орошения

4 октября 2016, 09:01
В Ростовской области наладят производство уникальных для России систем капельного орошения полей, рассказали в облправительстве.

"Два года назад мы применили такие системы на кукурузных полях "Рассвета", в итоге урожайность повысилась в 1,5-2 раза. Прибыль с одного гектара составила более 100 тысяч рублей, дополнительно создали 35 рабочих мест", – объяснили власти Дона.

В связи с этим правительство приняло решение производить системы капельного полива непосредственно в регионе. Ранее аграрии закупали комплектующие у импортных производителей, а также на заводе ГК "Агрохолдинг" в Новошахтинске. Производство планируют наладить уже в конце 2016 года.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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