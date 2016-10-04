На Дону начнут производить уникальные системы капельного орошения

"Два года назад мы применили такие системы на кукурузных полях "Рассвета", в итоге урожайность повысилась в 1,5-2 раза. Прибыль с одного гектара составила более 100 тысяч рублей, дополнительно создали 35 рабочих мест", – объяснили власти Дона.