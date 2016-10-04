На Дону суд над главой "Ванта" за кражу 302 млн отложили до 18 октября

Кировский райсуд Ростова-на-Дону отложил на 18 октября заседание по делу в отношении главы компании "Строительный концерн "Вант", которого обвиняют в краже 301,9 миллиона рублей у 200 дольщиков, сообщается во вторник на сайте суда.