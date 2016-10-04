На Дону суд над главой "Ванта" за кражу 302 млн отложили до 18 октября

"Во вторник на заседании огласили обвинительное заключение, установили порядок исследования доказательств по делу, разрешили ряд ходатайств стороны защиты. Также было отказано в изменении меры пресечения", - сказано в сообщении.
Уточняется, что заседание отложили на 18 октября на 14.30 мск для подготовки к допросу потерпевших.
По мнению следствия, фигурант украл у 200 граждан деньги, которые получил для долевого строительства пяти домов в донской столице.
Обвиняемый скрылся в Таиланде, однако был депортирован в РФ.