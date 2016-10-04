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На Дону суд над главой "Ванта" за кражу 302 млн отложили до 18 октября

4 октября 2016, 14:51
Кировский райсуд Ростова-на-Дону отложил на 18 октября заседание по делу в отношении главы компании "Строительный концерн "Вант", которого обвиняют в краже 301,9 миллиона рублей у 200 дольщиков, сообщается во вторник на сайте суда.

"Во вторник на заседании огласили обвинительное заключение, установили порядок исследования доказательств по делу, разрешили ряд ходатайств стороны защиты. Также было отказано в изменении меры пресечения", - сказано в сообщении.

Уточняется, что заседание отложили на 18 октября на 14.30 мск для подготовки к допросу потерпевших.

По мнению следствия, фигурант украл у 200 граждан деньги, которые получил для долевого строительства пяти домов в донской столице.

Обвиняемый скрылся в Таиланде, однако был депортирован в РФ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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