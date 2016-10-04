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Платными парковками в Ростове разрешили пользоваться бесплатно 15 минут

4 октября 2016, 09:21
Водители Ростова-на-Дону могут бесплатно пользоваться платными парковочными местами в центре города лишь первые 15 минут, сообщил RostovGazeta представитель ООО "Ростовское парковочное пространство" Ярослав Зацаринный.

Контролируют оплату парковки автоматические средства фото- и видеофиксации с 8 до 20 часов по будням.

"Если выяснится, что автовладелец не заплатил за своё место, его привлекут к административной ответственности", - заявил он.

Штраф в размере 1500 нарушителю отправят по почте, средства пойдут в бюджет администрации города. Заниматься системой штрафов будут районы городской администрации, в которых располагается парковка.

На сегодняшний день открыто 1041 парковочное место, к концу года планируется создать в общей сложности 6,5 тысячи мест в центре Ростова.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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