Пострадавшие в таганрогской маршрутке могут получить страховые выплаты

Если данное ДТП будет признано страховым случаем, пострадавшие смогут рассчитывать на денежную компенсацию. Ее размер будет зависеть от серьезности полученных травм. Так, в случае гибели пассажира страховая выплата может достигать 2,025 миллиона рублей, если причинен тяжкий вред здоровью – до 2-х миллионов рублей, при причинении вреда имуществу - до 23 тысяч рублей.