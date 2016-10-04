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Пострадавшие в таганрогской маршрутке могут получить страховые выплаты

4 октября 2016, 08:57
Пассажиры, пострадавшие в ДТП с маршрутным такси в Таганроге, могут рассчитывать на получение компенсаций, если случай будет признан страховым, говорится в сообщении компании "Ингосстрах".

В настоящее время страховщик ожидает поступления всех документов, предусмотренных законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами, необходимых для принятия решения о выплатах.

Если данное ДТП будет признано страховым случаем, пострадавшие смогут рассчитывать на денежную компенсацию. Ее размер будет зависеть от серьезности полученных травм. Так, в случае гибели пассажира страховая выплата может достигать 2,025 миллиона рублей, если причинен тяжкий вред здоровью – до 2-х миллионов рублей, при причинении вреда имуществу - до 23 тысяч рублей.

Напомним, что в пятницу в Таганроге произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате которого два пассажира скончались, 11 были доставлены в городские лечебные учреждения.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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