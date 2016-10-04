Сбербанк ограничился беседой с инкассатором, заклеивавшим номера

Ранее в социальных сетях появилась фотография инкассаторской машины Сбербанка с частично заклеенным госномером и подписью, что банк таким образом укрывается от уплаты штрафов ГИБДД.
"В данном случае была проведена служебная проверка, по результатам которой будут сделаны соответствующие выводы и приняты необходимые меры. С водителем проведена разъяснительная работа", - отметил собеседник агентства.
О том, какие именно выводы сделаны и какие меры были приняты, чтобы ситуация не повторилась, в Сбербанке не уточняют, ссылаясь на тяжелую работу инкассаторских служб. Зафиксированные нарушения правил дорожного движения водителем машины Сбербанка в региональном ГИБДД по запросу RostovGazeta огласят позже.