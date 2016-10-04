Штрафовать за неоплату парковок будут власти районов Ростова

Эвакуировать нарушителей не будут. Оплатить место парковки можно через терминал, приложение, на сайте парковок или отправив sms. Пока большинство ростовчан парковочные места не оплачивают. В первый день работы проекта таких было около тысячи, и с учётом штрафа за неоплаченную услугу в 1,5 тысячи рублей в день парковочное пространство и администрация уже за день могут получить больше миллиона рублей исключительно на штрафах.