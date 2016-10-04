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Штрафовать за неоплату парковок будут власти районов Ростова

4 октября 2016, 10:17
Штрафы за неоплаченные парковочные места в Ростове-на-Дону будут выписывать в администрациях районов города, сообщил RostovGazeta представитель ООО "Ростовское парковочное пространство" Ярослав Зацаринный.

"Привлекать к ответственности будут власти тех районов, где расположена парковка", - рассказал он.

Сотрудники пространства будут автоматически фиксировать на фото и видео, а также обрабатывать данные с помощью специальной программы. Штрафы будут направляться по почте.

Эвакуировать нарушителей не будут. Оплатить место парковки можно через терминал, приложение, на сайте парковок или отправив sms. Пока большинство ростовчан парковочные места не оплачивают. В первый день работы проекта таких было около тысячи, и с учётом штрафа за неоплаченную услугу в 1,5 тысячи рублей в день парковочное пространство и администрация уже за день могут получить больше миллиона рублей исключительно на штрафах.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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