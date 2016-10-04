Следком проверит факты применения "Авастина" после случаев слепоты

"Росздравнадзор еще пять лет назад предупреждал о том, что "Авастин" запрещен для применения в офтальмологии, им лечат больных онкозаболеваниями. Потерпевшим вводили препарат для лечения расслоения сетчатки, в результате люди лишились зрения", – рассказали в издании.