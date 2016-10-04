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Следком проверит факты применения "Авастина" после случаев слепоты

4 октября 2016, 09:25
Следственный комитет России и Минздрав начали проверку по факту применения в НИИ Гельмгольца препарата "Авастин", из-за которого ослепли девять пациентов, пишут "Новые известия".

"Росздравнадзор еще пять лет назад предупреждал о том, что "Авастин" запрещен для применения в офтальмологии, им лечат больных онкозаболеваниями. Потерпевшим вводили препарат для лечения расслоения сетчатки, в результате люди лишились зрения", – рассказали в издании.

В Минздраве выразили неуверенность в том, что слепота людей возникла именно из-за введения "Авастина". Росздравнадзор уже приступил к проверке, ее результаты подтвердят или опровергнут факт применения запрещенного в офтальмологии препарата для операций на глазах.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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