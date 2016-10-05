Достраивать ЖК "Европейский" в Ростове будут по бартеру

"Достраивать весь комплекс в целом — это десять домов, находящихся в разной степени готовности, будет группа компаний "Наш город" (ООО "Полет") и наши соинвесторы. Они получат квадратные метры на литерах 10, 10а, 19, 19а, 5 и 20 в счет бартерных сделок по поставке строительных материалов и выполнению работ", — отмечает Шаровка.