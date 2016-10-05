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Достраивать ЖК "Европейский" в Ростове будут по бартеру

5 октября 2016, 08:30
Жилой комплекс "Европейский" в городе Ростове-на-Дону будут достраивать по бартеру, сообщила на встрече с дольщиками во вторник заместитель генерального директора ООО "Полет" Мария Шаровка.

ЖК "Европейский" расположен на территории бывшего аэродрома ДОСААФ. Комплекс планировали сдать в сентябре 2016 года, однако сейчас из десяти недостроенных домов половина находится на этапе котлована.

"Достраивать весь комплекс в целом — это десять домов, находящихся в разной степени готовности, будет группа компаний "Наш город" (ООО "Полет") и наши соинвесторы. Они получат квадратные метры на литерах 10, 10а, 19, 19а, 5 и 20 в счет бартерных сделок по поставке строительных материалов и выполнению работ", — отмечает Шаровка.

Строительство начнется после снятия ареста на землю из-за банкротства застройщиков ООО "Рубин" и ООО "Строй-старт". На завершение некоторых объектов комплекса потребуется меньше месяца.

По данным системы "Спарк-Интерфакс", ООО "Полет" зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2011 году. Его единственным учредителем является Артур Мелконян — ему принадлежит 100% уставного капитала компании. Генеральному директору ООО "Полет" Илье Мелконяну в 2014 году принадлежало 49% уставного капитала разорившейся компании ООО "Рубин".

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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