Достраивать ЖК "Европейский" в Ростове будут по бартеру

ЖК "Европейский" расположен на территории бывшего аэродрома ДОСААФ. Комплекс планировали сдать в сентябре 2016 года, однако сейчас из десяти недостроенных домов половина находится на этапе котлована.
"Достраивать весь комплекс в целом — это десять домов, находящихся в разной степени готовности, будет группа компаний "Наш город" (ООО "Полет") и наши соинвесторы. Они получат квадратные метры на литерах 10, 10а, 19, 19а, 5 и 20 в счет бартерных сделок по поставке строительных материалов и выполнению работ", — отмечает Шаровка.
Строительство начнется после снятия ареста на землю из-за банкротства застройщиков ООО "Рубин" и ООО "Строй-старт". На завершение некоторых объектов комплекса потребуется меньше месяца.
По данным системы "Спарк-Интерфакс", ООО "Полет" зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2011 году. Его единственным учредителем является Артур Мелконян — ему принадлежит 100% уставного капитала компании. Генеральному директору ООО "Полет" Илье Мелконяну в 2014 году принадлежало 49% уставного капитала разорившейся компании ООО "Рубин".