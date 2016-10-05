Два донских дизайнера представят Россию на Неделе моды в Риме

В конкурсе участвовали студенты со всех уголков России, а также из стран ближнего зарубежья. Конкурсное дефиле определило участников, которые представят свои регионы в финале международного конкурса молодых дизайнеров "Русский силуэт-2017" и на Неделе моды в Риме в следующем году.