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Два донских дизайнера представят Россию на Неделе моды в Риме

5 октября 2016, 07:11
Два дизайнера из Ростовской области поедут в Рим на Неделю моды со своими коллекциями, рассказали в опорном вузе ДГТУ.

"Отборочный тур XIII Международного конкурса молодых дизайнеров и модельеров "Подиум-2016" прошел в конце сентября. По его результатам в финале победили две коллекции дизайнеров-студенток  ДГТУ Анастасии Филипповой и Юлии Пушкаревой", – добавили в вузе.

В конкурсе участвовали студенты со всех уголков России, а также из стран ближнего зарубежья. Конкурсное дефиле определило участников, которые представят свои регионы в финале международного конкурса молодых дизайнеров "Русский силуэт-2017" и на Неделе моды в Риме в следующем году.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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