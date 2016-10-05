Фото с нацистским приветствием выложили ученики интерната Дона в сеть

На фотографии запечатлены учащиеся со вскинутыми в приветственном фашистском жесте руками. При этом свои лица они закрывают другой рукой, а фоном им служит школьная доска с нарисованной на ней свастикой.
По данным СМИ, после появления фото в сети в школе началось расследование происшедшего. По утверждению руководства учебного заведения, все запечатленные на снимке – дети из благополучных семей, преимущественно спортсмены. Дети утверждали, что увидели подобный жест в интернете в исполнении спортсменов и сочли его спортивным приветствием.
Уточняется, что происшедшим заинтересовалась прокуратура области, а злополучный снимок из сетей удален.