"Газпром" Дона сообщил о срыве договора "Тепловой генерацией"

"Компания эксплуатирует котельную, которая поставляет тепло и горячую воду в шесть микрорайонов города. "Тепловая генерация" не предоставила необходимые документы для регистрации договора залога", – пояснили в "Газпроме".
По этой причине поставщик тепла и горячей воды до 10 октября решит, как в ближайшее время взаимодействовать с должником.
Напомним, ранее глава донского "Газпром межрегионгаза" Владимир Ревенко сообщил, что компании смогли подписать договор залога имущества котельной. Всю ситуацию с должником Ревенко назвал "Санта-Барбарой по-таганрогски".