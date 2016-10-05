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"Газпром" Дона сообщил о срыве договора "Тепловой генерацией"

5 октября 2016, 11:32
Филиал "Газпром межрегионгаза" в Ростове-на-Дону заявил, что "Тепловая генерация" Таганрога сорвала достигнутые недавно договоренности.

"Компания эксплуатирует котельную, которая поставляет тепло и горячую воду в шесть микрорайонов города. "Тепловая генерация" не предоставила необходимые документы для регистрации договора залога", – пояснили в "Газпроме".

По этой причине поставщик тепла и горячей воды до 10 октября решит, как в ближайшее время взаимодействовать с должником.

Напомним, ранее глава донского "Газпром межрегионгаза" Владимир Ревенко сообщил, что компании смогли подписать договор залога имущества котельной. Всю ситуацию с должником Ревенко назвал "Санта-Барбарой по-таганрогски".

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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