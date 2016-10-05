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Posted 5 октября 2016, 06:09

Published 5 октября 2016, 06:09

Modified 11 сентября 2022, 16:29

Updated 11 сентября 2022, 16:29

Компания по благоустройству загрязняла реку Аюта в Ростовской области

5 октября 2016, 06:09
В Ростовской области в Октябрьском районе компанию "Эксплуатация и благоустройство" через суд обязали прекратить загрязнять реку Аюту и балку Цурюпа, сообщает областная прокуратура.

"Специалисты установили, что организация сбрасывала сточные воды, в которых превышаются допустимые концентрации загрязняющих веществ. Главе компании внесли представление с требованием устранить нарушения, однако ничего не изменилось", - сказано в сообщении.

Уточняется, что прокуратура направила иск в суд об обязании устранить нарушения закона. Это требование было удовлетворено.

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