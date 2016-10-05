Компания по благоустройству загрязняла реку Аюта в Ростовской области

Posted 5 октября 2016, 06:09
Published 5 октября 2016, 06:09
Modified 11 сентября 2022, 16:29
Updated 11 сентября 2022, 16:29
"Специалисты установили, что организация сбрасывала сточные воды, в которых превышаются допустимые концентрации загрязняющих веществ. Главе компании внесли представление с требованием устранить нарушения, однако ничего не изменилось", - сказано в сообщении.
Уточняется, что прокуратура направила иск в суд об обязании устранить нарушения закона. Это требование было удовлетворено.