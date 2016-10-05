В Ростове появится центр инвалидного спорта

"Сейчас готовится проектная документация. Спорткомплекс будет включать в себя плавательный бассейн, игровой зал, гостиницу, тренажёрный зал и восстановительный комплекс", - рассказал RostovGazeta директор государственного бюджетного учреждения Ростовской области параолимпийской адаптивной школы №27 Алексей Туркин. На базе школы и будет создан объект.
Трёхэтажный спорткомплекс площадью 4 тысячи квадратных метров будет адаптирован для инвалидов-колясочников, инвалидов по слуху, зрению. Располагаться центр будет в Первомайской районе Ростова на улице Вятской, 41/43. Планируется ввести здание в строй к концу 2019 года.
До 2020 года все объекты социальной сферы в Ростовской области должны быть доступны маломобильным группам населения и лицам с ограниченной подвижностью. В министерстве составлена дорожная карта.