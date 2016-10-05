В Ростове появится центр инвалидного спорта

Трёхэтажный спорткомплекс площадью 4 тысячи квадратных метров будет адаптирован для инвалидов-колясочников, инвалидов по слуху, зрению. Располагаться центр будет в Первомайской районе Ростова на улице Вятской, 41/43. Планируется ввести здание в строй к концу 2019 года.