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В Ростове появится центр инвалидного спорта

5 октября 2016, 15:09
Принято решение о создании в Ростове центра инвалидного спорта, идёт проектирование, заявил министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян.

"Сейчас готовится проектная документация. Спорткомплекс будет включать в себя плавательный бассейн, игровой зал, гостиницу, тренажёрный зал и восстановительный комплекс", - рассказал RostovGazeta директор государственного бюджетного учреждения Ростовской области параолимпийской адаптивной школы №27 Алексей Туркин. На базе школы и будет создан объект.

Трёхэтажный спорткомплекс площадью 4 тысячи квадратных метров будет адаптирован для инвалидов-колясочников, инвалидов по слуху, зрению. Располагаться центр будет в Первомайской районе Ростова на улице Вятской, 41/43. Планируется ввести здание в строй к концу 2019 года.

До 2020 года все объекты социальной сферы в Ростовской области должны быть доступны маломобильным группам населения и лицам с ограниченной подвижностью. В министерстве составлена дорожная карта.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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