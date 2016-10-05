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Воспитанница детдома из Таганрога получит жилье только через суд

5 октября 2016, 09:37
В Ростовской области жительница Таганрога, которая осталась без попечения родителей, только через суд сможет получить полагающееся ей по закону жилье, сообщает областная прокуратура.

"Заявительница родилась в многодетной семье, после чего ее мать, имеющая 8 детей, отдала ее в детдом. После выпуска из учреждения в отношении нее не определили правовой статус. Сейчас она проживает с ребенком на съемной квартире", - сказано в сообщении.

Уточняется, что мать заявительницы не лишали родительских прав и она могла забрать дочь, но не сделала этого. Сейчас через суд определили правовой статус женщины как оставшейся без попечения родителей. В данный момент подали еще один иск с требованием признать право заявительницы на получение жилья.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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