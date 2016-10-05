Воспитанница детдома из Таганрога получит жилье только через суд

"Заявительница родилась в многодетной семье, после чего ее мать, имеющая 8 детей, отдала ее в детдом. После выпуска из учреждения в отношении нее не определили правовой статус. Сейчас она проживает с ребенком на съемной квартире", - сказано в сообщении.