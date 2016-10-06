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Posted 6 октября 2016, 11:52

Published 6 октября 2016, 11:52

Modified 11 сентября 2022, 16:28

Updated 11 сентября 2022, 16:28

На Дону разработают допмеры для повышения рождаемости

6 октября 2016, 11:52
В Ростовской области разработали план дополнительных мероприятий по повышению рождаемости, сообщает в четверг облправительство.

"Планируется создать условия по совмещению профессиональных и семейных обязанностей для семей с детьми. Также идет работа с молодежью по формированию установок на семейный образ жизни", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в региональных школах ребята изучают основы семейной жизни. Для повышения рождаемости действует подпрограмма по совершенствованию мер демографической политики. На ее реализацию потратят почти девять миллиардов рублей.

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