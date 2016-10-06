На Дону создадут реестр рекомендованных для посещения ресторанов к FIFA

В Ростовской области создадут реестр заведений общественного питания, расположенных в крупных городах и рекомендованных к посещению во время проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году, сообщил в ходе рабочей встречи по подготовке к чемпионату заместитель директора департамента потребительского рынка региона Артем Евтушенко.