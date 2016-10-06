На Дону создадут реестр рекомендованных для посещения ресторанов к FIFA

"В реестр будут включены 1029 предприятий в городе Ростове-на-Дону, 103 предприятия в Аксае, 81 — в Таганроге, 40 — в Шахтах и 18 — в Азове", — отмечает он.
По данным Евтушенко, каждое заведение планируют сертифицировать в международной системе менеджмента качества ХАССП и удостоить знака отличия "Сделано на Дону". Обязательным условием получения последнего является наличие алкогольных напитков донских производителей в винной карте заведения и использование местных продуктов при приготовлении блюд.