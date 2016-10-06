rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

На Дону создадут реестр рекомендованных для посещения ресторанов к FIFA

6 октября 2016, 07:13
В Ростовской области создадут реестр заведений общественного питания, расположенных в крупных городах и рекомендованных к посещению во время проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году, сообщил в ходе рабочей встречи по подготовке к чемпионату заместитель директора департамента потребительского рынка региона Артем Евтушенко.

"В реестр будут включены 1029 предприятий в городе Ростове-на-Дону, 103 предприятия в Аксае, 81 — в Таганроге, 40 — в Шахтах и 18 — в Азове", — отмечает он.

По данным Евтушенко, каждое заведение планируют сертифицировать в международной системе менеджмента качества ХАССП и удостоить знака отличия "Сделано на Дону". Обязательным условием получения последнего является наличие алкогольных напитков донских производителей в винной карте заведения и использование местных продуктов при приготовлении блюд.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Военком Ростовской области Егоров опроверг начало второй волны частичной мобилизации
Сегодня, 00:35
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00