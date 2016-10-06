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На памятнике ВОВ в Новочеркасске появились бранные слова

6 октября 2016, 09:11
На памятнике участникам Великой Отечественной войны "Курган Славы" в Новочеркасске Ростовской области появились неприличные надписи, об этом сообщается в аккаунте местного мэра Владимира Киргинцева в Facebook.

“За совершенное преступление вандалы должны ответить. Факт осквернения памяти воинов вызывает возмущение горожан”, - пишет Киргинцев на своей странице.

Отмечается, что хулиганов уже нашли и завели на них уголовное дело.



#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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