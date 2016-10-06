На памятнике ВОВ в Новочеркасске появились бранные слова

На памятнике участникам Великой Отечественной войны "Курган Славы" в Новочеркасске Ростовской области появились неприличные надписи, об этом сообщается в аккаунте местного мэра Владимира Киргинцева в Facebook.