На памятнике ВОВ в Новочеркасске появились бранные слова
6 октября 2016, 09:11
На памятнике участникам Великой Отечественной войны "Курган Славы" в Новочеркасске Ростовской области появились неприличные надписи, об этом сообщается в аккаунте местного мэра Владимира Киргинцева в Facebook.
“За совершенное преступление вандалы должны ответить. Факт осквернения памяти воинов вызывает возмущение горожан”, - пишет Киргинцев на своей странице.
Отмечается, что хулиганов уже нашли и завели на них уголовное дело.