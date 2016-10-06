На стадионе в Азове к ЧМ-2018 появятся трибуны и оздоровительный корпус

Реконструкцию спорткомплекса имени Лакомова предполагается проводить в два этапа. На первом реконструируют футбольное поле с беговыми дорожками и мачты для освещения, построят тот самый физкультурно-оздоровительный комплекс, трибуны на 500 человек, обустроят систему шумоизоляции, безопасности, парковки.