На стадионе в Азове к ЧМ-2018 появятся трибуны и оздоровительный корпус

"Проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение ГАУ РО "Государственная экспертиза проектов", - уточила она.
Реконструкцию спорткомплекса имени Лакомова предполагается проводить в два этапа. На первом реконструируют футбольное поле с беговыми дорожками и мачты для освещения, построят тот самый физкультурно-оздоровительный комплекс, трибуны на 500 человек, обустроят систему шумоизоляции, безопасности, парковки.
Второй этап затронет новое поле с искусственным покрытием, места для прыжков в длину и информационное табло. Строительством занимается санкт-петербургская фирма "Лейма", работы планируют закончить к следующей осени.