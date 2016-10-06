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На стадионе в Азове к ЧМ-2018 появятся трибуны и оздоровительный корпус

6 октября 2016, 11:17
В Азовском реконструирующемся спорткомплексе планируется построить трибуны на 500 мест и четырехэтажный физкультурно-оздоровительный корпус, сообщила RostovGazeta пресс-секретарь министерства строительства Ростовской области Вероника Силина.
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ЧМ-2018

"Проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение ГАУ РО "Государственная экспертиза проектов", - уточила она.

Реконструкцию спорткомплекса имени Лакомова предполагается проводить в два этапа. На первом реконструируют футбольное поле с беговыми дорожками и мачты для освещения, построят тот самый физкультурно-оздоровительный комплекс, трибуны на 500 человек, обустроят систему шумоизоляции, безопасности, парковки.

Второй этап затронет новое поле с искусственным покрытием, места для прыжков в длину и информационное табло. Строительством занимается санкт-петербургская фирма "Лейма", работы планируют закончить к следующей осени.


#Новости#ЧМ-2018#Общество#Денис Объедкин
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