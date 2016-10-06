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Официантов Таганрога обучат иностранному языку к ЧМ-2018

6 октября 2016, 09:22
Официантов предприятий общественного питания города Таганрога обучат иностранному языку и принципам европейского обслуживания к Чемпионату мира по футболу 2018, сообщила в среду начальник управления потребительского рынка товаров и услуг администрации города Таганрога Елена Лабуцкая.
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ЧМ-2018

"Мы будем формировать группы по обучению иностранному языку, проводить мастер-классы для персонала заведений", — отмечает она.

Обучение будет проводиться по инициативе руководителей предприятий общепита совместно с Южным федеральным университетом и Туристическим информационным центром.

Администрации других городов Ростовской области, задействованных в чемпионате, повышение квалификации обслуживающего персонала пока оставляют на усмотрение руководителей заведений и обещают вернуться к этому вопросу ближе к мундиалю. 

#Новости#ЧМ-2018#Экономика#Денис Объедкин
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