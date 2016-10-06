Официантов Таганрога обучат иностранному языку к ЧМ-2018

"Мы будем формировать группы по обучению иностранному языку, проводить мастер-классы для персонала заведений", — отмечает она.
Обучение будет проводиться по инициативе руководителей предприятий общепита совместно с Южным федеральным университетом и Туристическим информационным центром.
Администрации других городов Ростовской области, задействованных в чемпионате, повышение квалификации обслуживающего персонала пока оставляют на усмотрение руководителей заведений и обещают вернуться к этому вопросу ближе к мундиалю.