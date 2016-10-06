Омбудсмен Анна Кузнецова проверит детские бои в Чечне

"Прошедшие в Чечне бои, в которых участвовали дети Рамзана Кадырова, были показательными, однако юные бойцы наносили друг другу настоящие удары", – пояснила Кузнецова.
Она также добавила, что детей не облачили в необходимую для смешанных единоборств защиту. По ее словам, необходимо узнать, как часто в Грозном проходят такие бои и как они влияют на детское здоровье.
Турнир, в котором выступали дети, в том числе и сыновья президента республики Кадырова, прошли 4 октября. На глазах у отца все трое детей главы региона одолели соперников, соревнования демонстрировали в прямом эфире местного телевидения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что демонстрация детского нокаута на ТВ – повод для проверки надзорными органами.