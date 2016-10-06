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Половина предприятий общепита в Таганроге не готовы к Чемпионату мира

6 октября 2016, 07:19
Почти половина предприятий общественного питания в Таганроге Ростовской области по итогам мониторинга администрации оказались не готовы к встрече иностранных гостей во время Чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщила в среду начальник управления потребительского рынка товаров и услуг администрации города Елена Лабуцкая.

"Среди 64 предприятий общественного питания в городе Таганроге, включенных в реестр перспективных, почти половина — 48% оказались не готовы ко встрече гостей чемпионата", — отмечает она.

По словам Лабуцкой, на некоторых объектах отсутствуют аварийное освещение и система энергосбережения, нет автостоянок для инвалидов и условий для их беспрепятственного передвижения, официанты не знают иностранного языка, а меню кафе и ресторанов только на русском языке.

"Международная система менеджмента качества ХАССП внедрена только в девяти заведениях", — говорит она.  

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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