Половина предприятий общепита в Таганроге не готовы к Чемпионату мира

По словам Лабуцкой, на некоторых объектах отсутствуют аварийное освещение и система энергосбережения, нет автостоянок для инвалидов и условий для их беспрепятственного передвижения, официанты не знают иностранного языка, а меню кафе и ресторанов только на русском языке.