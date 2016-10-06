Половина предприятий общепита в Таганроге не готовы к Чемпионату мира

"Среди 64 предприятий общественного питания в городе Таганроге, включенных в реестр перспективных, почти половина — 48% оказались не готовы ко встрече гостей чемпионата", — отмечает она.
По словам Лабуцкой, на некоторых объектах отсутствуют аварийное освещение и система энергосбережения, нет автостоянок для инвалидов и условий для их беспрепятственного передвижения, официанты не знают иностранного языка, а меню кафе и ресторанов только на русском языке.
"Международная система менеджмента качества ХАССП внедрена только в девяти заведениях", — говорит она.