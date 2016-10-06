rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Рэпер Баста из Ростова раскрыл предысторию конфликта с Децлом

6 октября 2016, 10:29
Рэпер из Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, опубликовал в микроблоге предысторию своего оскорбительного поведения в соцсети в отношении его коллеги по сцене Кирилла Толмацкого - "Децла".

"Поговорили с Сашей Толмацким про Кирилла", – подписал рэпер опубликованную в своем Twitter совместную фотографию с отцом Децла.

О чем Вакуленко беседовал с отцом Толмацкого, исполнитель умолчал. Согласно опубликованным в его микроблоге снимкам, ранее Децл оскорбительно высказывался на своей странице о "шумной вечеринке, которая мешала спать ребенку".

Толмацкий с семьей проживает неподалеку от помещения творческой группы "Газгольдер", которую основал Вакуленко. Децл обвинил группу в подкупе властей и употреблении на вечеринке наркотиков, в ответ Баста назвал его в своем Twitter "лохматым чмом".

Кроме того, Баста опубликовал фотографию лингвистического исследования, которое доказывает, что слово "чмошник" не является оскорбительным, на чем настаивает Толмацкий. Напомним, ранее Децл направил иск на сумму миллион рублей в отношении Басты, он требует компенсации за нанесенный моральный ущерб и порчу деловой репутации.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00