Рэпер Баста из Ростова раскрыл предысторию конфликта с Децлом

"Поговорили с Сашей Толмацким про Кирилла", – подписал рэпер опубликованную в своем Twitter совместную фотографию с отцом Децла.
О чем Вакуленко беседовал с отцом Толмацкого, исполнитель умолчал. Согласно опубликованным в его микроблоге снимкам, ранее Децл оскорбительно высказывался на своей странице о "шумной вечеринке, которая мешала спать ребенку".
Толмацкий с семьей проживает неподалеку от помещения творческой группы "Газгольдер", которую основал Вакуленко. Децл обвинил группу в подкупе властей и употреблении на вечеринке наркотиков, в ответ Баста назвал его в своем Twitter "лохматым чмом".
Кроме того, Баста опубликовал фотографию лингвистического исследования, которое доказывает, что слово "чмошник" не является оскорбительным, на чем настаивает Толмацкий. Напомним, ранее Децл направил иск на сумму миллион рублей в отношении Басты, он требует компенсации за нанесенный моральный ущерб и порчу деловой репутации.