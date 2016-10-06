Рэпер Баста из Ростова раскрыл предысторию конфликта с Децлом

Кроме того, Баста опубликовал фотографию лингвистического исследования, которое доказывает, что слово "чмошник" не является оскорбительным, на чем настаивает Толмацкий. Напомним, ранее Децл направил иск на сумму миллион рублей в отношении Басты, он требует компенсации за нанесенный моральный ущерб и порчу деловой репутации.