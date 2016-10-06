Рестораны Дона оказались не готовы к ЧМ-2018 и иностранным гостям

"Мы обеспокоены тем, что в заведениях общепита нет стандартов ХАССП – системы систематической оценки качества и безопасности готовой продукции. Лишь малая часть заведений готова встретить международных гостей на Чемпионате мира по футболу через два года", – пояснили в департаменте.
В стандарты ХАССП входят также и отечественные СанПиН, ГОСТ и другие стандарты и требования. Так, в Таганроге только девять заведений из 64-х отвечают ХАССП.
Помимо соответствия этим стандартам, ресторанам предстоит оборудовать заведения пандусами для инвалидов и аварийными выходами. Кроме того, в большинстве донских ресторанов отсутствует англоязычное меню.