Рестораны Дона оказались не готовы к ЧМ-2018 и иностранным гостям

"Мы обеспокоены тем, что в заведениях общепита нет стандартов ХАССП – системы систематической оценки качества и безопасности готовой продукции. Лишь малая часть заведений готова встретить международных гостей на Чемпионате мира по футболу через два года", – пояснили в департаменте.