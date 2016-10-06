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Рестораны Дона оказались не готовы к ЧМ-2018 и иностранным гостям

6 октября 2016, 08:57
Эксперты обнаружили в ресторанах Ростовской области отсутствие соответствия международным стандартам, сообщили в департаменте потребительского рынка региона.
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ЧМ-2018

"Мы обеспокоены тем, что в заведениях общепита нет стандартов ХАССП – системы систематической оценки качества и безопасности готовой продукции. Лишь малая часть заведений готова встретить международных гостей на Чемпионате мира по футболу через два года", – пояснили в департаменте.

В стандарты ХАССП входят также и отечественные СанПиН, ГОСТ и другие стандарты и требования. Так, в Таганроге только девять заведений из 64-х отвечают ХАССП.

Помимо соответствия этим стандартам, ресторанам предстоит оборудовать заведения пандусами для инвалидов и аварийными выходами. Кроме того, в большинстве донских ресторанов отсутствует англоязычное меню.

#Новости#ЧМ-2018#Общество#Денис Объедкин
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