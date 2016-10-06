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Ростов вошел в лидеры городов юга по доступности аренды жилья

6 октября 2016, 08:14
Ростов-на-Дону занял четвертую строчку среди регионов Южного федерального округа по доступности аренды жилых помещений, сообщает популярный сервис подбора персонала.

"По доступности цен на жилье Ростов-на-Дону обгоняют Астрахань, Волгоград и Краснодар", – пояснили в компании.

Такими показателями объясняют привлекательность города для профессионалов, которые планируют продолжить карьеру в столице Ростовской области. Кроме того, специалисты положительно высказываются о высоком объеме инвестиций в основной капитал компаний, Ростов-на-Дону занимает в этом списке третью строчку.

Напомним, столица региона попала на третью строчку рейтинга привлекательности городов юга для постройки карьерной лестницы.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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