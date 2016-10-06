Ростов вошел в лидеры городов юга по доступности аренды жилья

"По доступности цен на жилье Ростов-на-Дону обгоняют Астрахань, Волгоград и Краснодар", – пояснили в компании.
Такими показателями объясняют привлекательность города для профессионалов, которые планируют продолжить карьеру в столице Ростовской области. Кроме того, специалисты положительно высказываются о высоком объеме инвестиций в основной капитал компаний, Ростов-на-Дону занимает в этом списке третью строчку.
Напомним, столица региона попала на третью строчку рейтинга привлекательности городов юга для постройки карьерной лестницы.