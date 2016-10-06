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Ростовчане не готовы покидать родной город ради карьеры

6 октября 2016, 07:41
Профессионалы и специалисты Ростова-на-Дону сообщили, что не хотят уезжать из родного города ради строительства карьеры, сообщил популярный сервис подбора персонала.

"Исследование показало, что Ростов-на-Дону занял вторую строчку в рейтинге городов юга с благоприятным для работы профессионалов климатом", – сообщили в компании.

Так, карьеристы считают, что в столице Дона есть все необходимые условия для движения по карьерной лестнице. В Ростове-на-Дону зарплатные ожидания и предложения довольно близки, лучше по южному региону ситуация в этой сфере только в Краснодаре.

В целом уровень зарплат в Ростове занимает третью строчку в рейтинге городов, уступая Сочи и Краснодару.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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