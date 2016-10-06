Ростовчане не готовы покидать родной город ради карьеры

"Исследование показало, что Ростов-на-Дону занял вторую строчку в рейтинге городов юга с благоприятным для работы профессионалов климатом", – сообщили в компании.
Так, карьеристы считают, что в столице Дона есть все необходимые условия для движения по карьерной лестнице. В Ростове-на-Дону зарплатные ожидания и предложения довольно близки, лучше по южному региону ситуация в этой сфере только в Краснодаре.
В целом уровень зарплат в Ростове занимает третью строчку в рейтинге городов, уступая Сочи и Краснодару.