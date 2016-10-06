Ростовская сеть супермаркетов "Ассорти" открыла магазин в Грозном

Posted 6 октября 2016, 09:48
Published 6 октября 2016, 09:48
Modified 11 сентября 2022, 08:32
Updated 11 сентября 2022, 08:32
"Ассорти" – крупнейшая торговая сеть юга. К 198-летию Грозного в городе построили торговый центр "Минутка", именно в нем расположился супермаркет нового для столицы Чечни ритейлера", – пояснил Кадыров.
Магазин самообслуживания предлагает свежую выпечку и кондитерские изделия из собственных цехов, которые обеспечили рабочими местами более 90 местных жителей. Глава республики уточнил, что "Ассорти" планирует открыть супермаркеты в каждом районе Грозного.
Кадыров поблагодарил компанию "Группа Агроком", которая занимается продвижением сети, за вклад в чеченскую экономику.