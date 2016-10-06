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Ростовская сеть супермаркетов "Ассорти" открыла магазин в Грозном

6 октября 2016, 12:48
В столице Чеченской Республики открылся первый супермаркет ростовской сети "Ассорти", сообщил в своем Instagram глава региона Рамзан Кадыров.

"Ассорти" – крупнейшая торговая сеть юга. К 198-летию Грозного в городе построили торговый центр "Минутка", именно в нем расположился супермаркет нового для столицы Чечни ритейлера", – пояснил Кадыров.

Магазин самообслуживания предлагает свежую выпечку и кондитерские изделия из собственных цехов, которые обеспечили рабочими местами более 90 местных жителей. Глава республики уточнил, что "Ассорти" планирует открыть супермаркеты в каждом районе Грозного.

Кадыров поблагодарил компанию "Группа Агроком", которая занимается продвижением сети, за вклад в чеченскую экономику.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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