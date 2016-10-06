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Ростовский театр поучаствует в международном фестивале "Балтийский Дом"

6 октября 2016, 07:56
Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького впервые примет участие в международном театрального фестивале "Балтийский Дом", который пройдет в Санкт-Петербурге, сообщает в четверг правительство Ростовской области.

"Театр продемонстрирует драму "Тихий Дон". Для этого было направлено два миллиона рублей", - сказано в сообщении.

Уточняется, что театр из Ростова-на-Дону в подобном мероприятии будет участвовать в первый раз. Сам фестиваль существует уже 25 лет.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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