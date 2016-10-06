В Новочеркасске снова пройдут отключения света

Posted 6 октября 2016, 07:38
Published 6 октября 2016, 07:38
Modified 11 сентября 2022, 15:43
Updated 11 сентября 2022, 15:43
Днем электричества не будет на улицах Губкина, Строителей, Персиановская, Токарева, Степная, Толбухина, Дачная, Силикатная, Старочеркасская, Северная, Кавказская, Седова, Шевцовой, Петрова, Каменская, Луначарского, Гагарина, в переулках Верхний, Кошевого, тупике Новослободском, спуске Красном и на проспекте Платовском.
Также на несколько часов свет выключат по улицам Московская, Школьная, Шумакова, Просвещения, Терешковой, Юности 2, Казачья, Привольная, Рубежная, Виноградная, Центральная, проспекту Ермака.