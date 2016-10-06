В Новочеркасске снова пройдут отключения света

В Ростовской области в Новочеркасске в пятницу множество улиц останутся без света из-за техработ, сообщает в четверг горадминистрация.

Днем электричества не будет на улицах Губкина, Строителей, Персиановская, Токарева, Степная, Толбухина, Дачная, Силикатная, Старочеркасская, Северная, Кавказская, Седова, Шевцовой, Петрова, Каменская, Луначарского, Гагарина, в переулках Верхний, Кошевого, тупике Новослободском, спуске Красном и на проспекте Платовском. Также на несколько часов свет выключат по улицам Московская, Школьная, Шумакова, Просвещения, Терешковой, Юности 2, Казачья, Привольная, Рубежная, Виноградная, Центральная, проспекту Ермака.