ЖК "На Магнитогорской" стал лидером по доступности новостроя в Ростове

В десятке доступных жилкомплексов с новыми домами оказались "Звездный" (от 1 340 тысяч рублей за однокомнатную квартиру), "Суворовский" (от 1 070 тысяч), "Набережный" (от 1125 тысяч), "Квадро" (от 1 178 тысяч), "Поляна" (от 950 тысяч), "Тихий Дон" (от 799 тысяч), "Семейный" (от 1 260 тысяч), "Микрорайон 6А" (от 1050 тысяч) и "Маяк" (от 799 тысяч рублей за однокомнатную квартиру).