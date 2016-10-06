ЖК "На Магнитогорской" стал лидером по доступности новостроя в Ростове

"Жилье в этом комплексе продается по цене от 750 тысяч за однокомнатную квартиру площадью 22,5 кв. м, комплекс сдадут в 2016-2017 годах, уже есть сданные дома", – говорится на сайте ЦИАН.
В десятке доступных жилкомплексов с новыми домами оказались "Звездный" (от 1 340 тысяч рублей за однокомнатную квартиру), "Суворовский" (от 1 070 тысяч), "Набережный" (от 1125 тысяч), "Квадро" (от 1 178 тысяч), "Поляна" (от 950 тысяч), "Тихий Дон" (от 799 тысяч), "Семейный" (от 1 260 тысяч), "Микрорайон 6А" (от 1050 тысяч) и "Маяк" (от 799 тысяч рублей за однокомнатную квартиру).
Все дома сдадут в срок до 2018 года. В некоторых ЖК уже есть готовые для заселения помещения.