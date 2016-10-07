Бэби-боксы провоцируют матерей-убийц и террористов, уверены на Дону

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина представила проект закона, который вводит ответственность за создание бэби-боксов (устройство для анонимного отказа от ребенка). В интернете появилась петиция против этой инициативы, которая уже собрала свыше 230 тысяч подписей. Бэби-боксы успешно функционируют в ряде регионов России, в том числе в соседних Краснодарском и Ставропольском краях.
Все зло в одном ящике
"Я считаю, это нежизненная идея. Больше похожа на пиар-акцию производителей этих ящиков. Женщина, которая сознательно отказывается от ребенка, делает это еще в роддоме. А кто хочет избавиться, тому не помогут и боксы", - заявила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
Председатель совета ростовского регионального отделения общероссийской общественной организации "Родительское всероссийское сопротивление" Игорь Бигаев уверен, что проблема этого института именно в анонимности.
"Бэби-боксы дают простор матерям-убийцам. Беременность не может остаться незамеченной, и если бэби-боксы будут функционировать, такая женщина может сказать, что отнесла ребёнка туда, а не убила. Об этом никто никогда не узнает потому, что такие боксы основаны на анонимности, рядом с ними нет камер наблюдения. Туда попадают "чистые" дети без документов и прочего", - отмечает эксперт.
Также такие места без наблюдения формируют террористическую угрозу, и туда могут положить бомбу вместо ребёнка, считает Бигаев.
"Бокс могут использовать в террористических целях. Также не стоит забывать про медицинский аспект проблемы: вдруг такому ребёнку потребуется донорство биологических родителей? Такой ребёнок будет обречён на болезнь. Это уже не говоря о технических поломках бэби-бокса, которые могут навредить ребёнку", - говорит уполномоченная по правам ребёнка в Ростовской области Ирина Черкасова.
Она же развивает идею о возможности использования боксов в криминальных целях.
"Пользоваться бэби-боксами могут для похищения, торговли, шантажа, изъятия ребёнка насильно у родителей. Этим могут заниматься и родители, и родственники, которые против ребёнка. Таких людей никто не найдёт, ребёнка могут похитить и его никто не опознает", - подчеркнула Черкасова.
Нужны альтернативы
И всё же, считает Черкасова, основной проблемой является отсутствие работы с матерями.
"Такая форма "устройства ребёнка" не решит проблему ни в плане защиты ребёнка, ни в плане возможного предотвращения фактов детоубийства, а усугубит. В обществе появится понятие о том, что ребёнка можно оставить, бросить. То есть никаких обязанностей у биологических родителей не будет. Значит, от детей смогут избавляться безнаказанно.
Такая форма устройства может повлечь различные виды нарушения законодательства, и в первую очередь нарушения прав детей.
Мы живём в цивилизованном обществе, и неужели для детей нужно создавать коробки, в то время как государством созданы все условия для нормального родовспоможения женщины. Можно прийти в медорганизацию даже без документов, спокойно родить на условиях анонимности и оставить малыша в надёжных условиях.
Ещё одно из важнейших условий – нет работы с матерью, чтобы она поняла важность материнства", - утверждает Черкасова.
С ней согласна акушер-гинеколог одного из ростовских медучреждений.
"Уж лучше заниматься просветительской работой и объяснять женщинам, как предохраняться, либо прерывать беременность на раннем сроке, даже если она наступила нежеланно, ну или на самый крайний случай ещё до рождения искать потенциальных усыновителей, в общем, это не должно быть легко и просто, родила-бросила. У нас и так переполнены дома малютки и детские дома, и так для многих людей оставить ребенка - в порядке вещей, надо работать над этим, поменять что-то в головах...", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, не стоит забывать о том, что во время беременности и родов происходит гормональная перестройка организма, и с послеродовой депрессией в той или иной степени вообще встречается добрая половина родильниц.
"В послеродовом периоде может развиться послеродовый психоз - очень страшное расстройство, при котором женщина может нанести вред ребёнку, себе, близким людям и даже убить. Но кто-то успешно её преодолевает, а кому-то справиться труднее, особенно если нет поддержки со стороны мужа и родных. На фоне всех этих изменений женщина может натворить глупостей и совершить то, о чём пожалеет очень скоро, а вернуть ребенка, насколько я понимаю, крайне тяжело в данной ситуации", - резюмирует эксперт.
Единственным, у кого нет мнения по этому вопросу, оказался представитель регионального отделения "Единой России".
"Донская партийная организация не рассматривала подобную инициативу, поэтому не можем комментировать данную тему. Также не можем выражать своё отношение к тому, в разработке чего мы не принимали участие", - заявил пресс-секретарь Ростовского регионального отделения Партии "Единая Россия" Даниил Дьяков.