Бэби-боксы провоцируют матерей-убийц и террористов, уверены на Дону

"Уж лучше заниматься просветительской работой и объяснять женщинам, как предохраняться, либо прерывать беременность на раннем сроке, даже если она наступила нежеланно, ну или на самый крайний случай ещё до рождения искать потенциальных усыновителей, в общем, это не должно быть легко и просто, родила-бросила. У нас и так переполнены дома малютки и детские дома, и так для многих людей оставить ребенка - в порядке вещей, надо работать над этим, поменять что-то в головах...", - сказала собеседница агентства.