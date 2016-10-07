Имущество донского комплекса "Зеленая роща" продадут за 31,8 млн

Предприятие было признано банкротом в 2014 году, проблемы у комплекса начались после того, как "Зеленая роща" выступила поручителем по кредитам группы компаний "Юг-Зерно", который также признан банкротом. В настоящее время долг "Зеленой рощи" перед кредиторами составляет 188 млн.