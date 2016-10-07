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Имущество донского комплекса "Зеленая роща" продадут за 31,8 млн

7 октября 2016, 15:17
Активы животноводческого комплекса "Зеленая роща" в Ростовской области снова были выставлены на торги, следует из документов, размещенных в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Ранее кредиторы пытались продать активы обанкротившегося животноводческого предприятия за 49,7 миллиона рублей. Сейчас стоимость лота составила 31,8 миллиона рублей.

Частично имущество комплекса было распродано индивидуальным предпринимателям.

Предприятие было признано банкротом в 2014 году, проблемы у комплекса начались после того, как "Зеленая роща" выступила поручителем по кредитам группы компаний "Юг-Зерно", который также признан банкротом. В настоящее время долг "Зеленой рощи" перед кредиторами составляет 188 млн.


#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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