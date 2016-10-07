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Крупную условную ЧС устранили на Дону в ходе тренировки ГО

7 октября 2016, 08:06
Масштабную условную чрезвычайную ситуации устранили в Ростовской области в ходе общероссийской тренировки по Гражданской обороне, информирует региональное МЧС.

“По легенде в области произошел крупный пожар на предприятии, который из-за сильного ветра перекинулся на нефтебазу. Кроме того, ситуация усугублялась выбросом хлора в соседнем районе”, - говорится в сообщении.

По легенде, в результате пожара на нефтебазе взорвалась цистерна с топливом, что вызвало обрушение административного комплекса, 6 человек погибли, десятки остались под завалами.

Условный выброс хлора произошел в результате опрокидывания грузовика. Возникла опасность заражения жилой зоны с населением 1,5 тысячи человек.

Все службы, принимавшие участие в учениях, со своими задачами справились, нештатная ситуация полностью устранена.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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