Крупную условную ЧС устранили на Дону в ходе тренировки ГО

“По легенде в области произошел крупный пожар на предприятии, который из-за сильного ветра перекинулся на нефтебазу. Кроме того, ситуация усугублялась выбросом хлора в соседнем районе”, - говорится в сообщении.
По легенде, в результате пожара на нефтебазе взорвалась цистерна с топливом, что вызвало обрушение административного комплекса, 6 человек погибли, десятки остались под завалами.
Условный выброс хлора произошел в результате опрокидывания грузовика. Возникла опасность заражения жилой зоны с населением 1,5 тысячи человек.
Все службы, принимавшие участие в учениях, со своими задачами справились, нештатная ситуация полностью устранена.