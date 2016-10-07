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"Лента" считает видео о мышах в ростовском гипермаркете провокацией

7 октября 2016, 15:27
Сеть гипермаркетов "Лента" считает, что появившееся в соцсетях видео с якобы остатками мышиной жизнедеятельности на полках магазина в Ростове является провокацией, заявил RostovGazeta представитель гипермаркета.

В одной из крупнейших соцсетей ростовчанка Юлия Долгова выложила видео, в котором, по ее словам, на полках рядом с быстрорастворимой лапшой лежит нечто, похожее на мышиные фекалии. При этом в кадре нет ни одного ценника, название магазина указано в комментарии к видеозаписи.

"В интернете может быть все, что угодно, в том числе и провокации. У нас нет информации по этому поводу. Официально нам не поступало никаких претензий, регулярно проверяет нас Роспотребнадзор", - отметила сотрудница центрального офиса магазина.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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