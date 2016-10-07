"Лента" считает видео о мышах в ростовском гипермаркете провокацией

В одной из крупнейших соцсетей ростовчанка Юлия Долгова выложила видео, в котором, по ее словам, на полках рядом с быстрорастворимой лапшой лежит нечто, похожее на мышиные фекалии. При этом в кадре нет ни одного ценника, название магазина указано в комментарии к видеозаписи.