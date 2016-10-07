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Ликвидирована авария, оставившая 20 тысяч жителей Дона без воды

7 октября 2016, 13:13
В Мясниковском районе Ростовской области устранили аварию на водоводе, которая оставила без воды более 20 тысяч человек, заявили RostovGazeta в пресс-службе главного управления МЧС по Ростовской области.

"Аварию устранили в 14:30, водоснабжение восстановлено", - добавили в пресс-службе.

Ранее из-за прорыва на Таганрогском водоводе оказались без воды более 20 тысяч человек в 7 населённых пунктах области. На месте прорыва работали аварийные службы.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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