Ликвидирована авария, оставившая 20 тысяч жителей Дона без воды
7 октября 2016, 13:13
В Мясниковском районе Ростовской области устранили аварию на водоводе, которая оставила без воды более 20 тысяч человек, заявили RostovGazeta в пресс-службе главного управления МЧС по Ростовской области.
"Аварию устранили в 14:30, водоснабжение восстановлено", - добавили в пресс-службе.
Ранее из-за прорыва на Таганрогском водоводе оказались без воды более 20 тысяч человек в 7 населённых пунктах области. На месте прорыва работали аварийные службы.