Ликвидирована авария, оставившая 20 тысяч жителей Дона без воды

В Мясниковском районе Ростовской области устранили аварию на водоводе, которая оставила без воды более 20 тысяч человек, заявили RostovGazeta в пресс-службе главного управления МЧС по Ростовской области.